موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الترجي تونسي ضد أهلي بنغازي في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة وأين تقام المباراة؟

يستعد الترجي لمواجهة قوية في الدور الأول من الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ستكون ضد فريق أهلي بنغازي الليبي.

ستقام المباراة في ستاد بتروسبورت في القاهرة، وذلك بسبب عدم تمكن الفرق الليبية من اللعب في بلادها منذ سنوات، نتيجةً للتوترات السياسية.

كانت بداية الأهلي لدوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي ضد نادي ميكيلي 70 الإثيوبي، وصعد للدور الأول دون خوض المواجهة لعدم تمكن الفريق الإثيوبي من إكمال قائمة الـ15 لاعبًا.

المزيد من الفرق

أما الترجي فهو أحد الفرق التي تبدأ دوري الأبطال من الدور الأول هذا الموسم، كما هو الحال بالنسبة للأهلي والزمالك من مصر، وبعض الفرق الأخرى التي حققت نتائج جيدة في النسخ الأخيرة من البطولة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الترجي ضد الأهلي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي؟

موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي هو يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وتقام على ستاد بتروسبورت في القاهرة.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الترجي وأهلي بنغازي؟

تتاح مباريات الدور الأول للمشاهدين مجانًا دون تشفير، فقنوات بي إن سبورت تمتلك حقوق بث دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات.

ستذيع 4 قنوات مفتوحة على قمر نايل سات مباراة الترجي ضد أهلي بنغازي، هي الوطنية الأولى التونسية وقناة ليبيا الرياضية والسلام وقناة وطن.