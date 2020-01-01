جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال إفريقيا 2020-21، نظام المسابقة، جوائزها المادية ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة

قبل نهاية نسخة دوري أبطال إفريقيا 2020 ، أجرى الاتحاد الإفريقي نسخة الموسم الجديد 2020-21 الخاصة بالأدوار التمهيدية، وذلك يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020.

يمكن اعتبار النسخة الأخيرة من دوري الأبطال استثنائية، فقد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا مع نهاية الدور ربع النهائي، وعادت من دور 4، ولم يلعب حتى الآن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 الذي سيجمع بين نادي الزمالك والنادي الأهلي لأول مرة في تاريخ البطولة.

يعد طرفا مباراة القمة هما الفريقان الأكثر فوزًا بدوري أبطال إفريقيا على مدار التاريخ، فقد فاز بها المارد الأحمر 8 مرات، وفاز بها الفارس الأبيض 5 مرات بالتساوي مع نادي مازيمبي الكونغولي.

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وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2020-21 ، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر..

المحتوى

ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-21؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 2020-21 54 فريقاً، 44 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

أما بقية الفرق فستبدأ من الدور الأول، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة، وهي الوداد الرجاء من المغرب، حوريا من غينيا، الأهلي والزمالك من مصر، الترجي التونسي ومازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو وبريميو دي أوجوستو من أنجولا.

يتأهل من الدور الأول 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقين فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.

جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2020-21

الدور موعد القرعة مباريات الذهاب مباريات الإياب التمهيدي 9 نوفمبر 2020 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 الأول 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 المجموعات 21 يناير 2021 12 فبراير - 11 أبريل 2021 ربع النهائي 30 أبريل 2021 14 - 16 مايو 2021 21 - 23 مايو 2021 نصف النهائي 18 - 20 يونيو 2021 25 - 27 يونيو 2021 النهائي 17 يوليو 2021

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2020-21؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 - الدور الأول

ستبدأ 6 فرق دوري أبطال إفريقيا من الدور الأول هذا العام، وهي الوداد والرجاء وحوريا والأهلي والترجي والزمالك ومازيمبي وماميلودي صن داونز وفيتا كلوب وبريميو دي أوجوستو.

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إليكم مواجهات الأدوار التمهيدية 👇 #TotalCAFCL pic.twitter.com/3mplgVzSDv — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 9, 2020

المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب (أنجلوجولد / ستاد مالي) - الوداد 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (جامبيا / تينجيث) - الرجاء 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (أبيدجان / أسكو كارا) - حوريا 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (سونيديب / مقديشو) - الأهلي 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (أهلي بني غازي / ميكيلي) - الترجي 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (جازيلي / سياف) - الزمالك 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (فورست رينجرز / بوينجيدي) - مازيمبي 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (جوانينج / زيليمادجو) - ماميلودي صن داونز 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (يونج بافالوس / لو ميساجير) - فيتا كلوب 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (باميندا / كايزر تشيفز) - بريميو دي أوجوستو 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (أوتوهو / المريخ) - (راهيمو / إنيمبا) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (نواديبو / أشانتي كوتوكو) - (فيبرس / الهلال) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (بافليس / مولودية الجزائر) - (ملانديجي / الصفاقسي) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (بانتو / أكانا) - (أكونانجوي / بترو أتلتيكو) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (دو سول / بلاتينيوم) - (بلاتيو / سيمبا) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021 (شباب بلوزداد / النصر الليبي) - (الجيش الرواندي / جور ماهيا) 22 - 23 ديسمبر 2020 5 - 6 يناير 2021

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 - الدور التمهيدي

سيبدأ 44 فريقًا البطولة من الدور التمهيدي، والأندية العربية المتواجدة هي أهلي بني غازي زيليمادجو من جزر القمر، المريخ السوداني، نواديبو الموريتاني، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الصفاقسي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري والنصر الليبي.

المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب أنجلوجولد - ستاد مالي 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 جامبيا - تينجيث 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 أبيدجان - أسكو كارا 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 سونيديب - مقديشو 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 أهلي بني غازي - ميكيلي 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 جازيلي - سياف 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 فورست رينجرز - بوينجيدي 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 جوانينج - زيليمادجو 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 يونج بافالوس - لو ميساجير 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 باميندا - كايزر تشيفز 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 أوتوهو - المريخ 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 راهيمو - إنيمبا 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 نواديبو - أشانتي كوتوكو 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 فيبرس - الهلال 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 بافليس - مولودية الجزائر 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 ملانديجي - الصفاقسي 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 بانتو - أكانا 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 أكونانجوي - بترو أتلتيكو 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 دو سول - بلاتينيوم 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 بلاتيو - سيمبا 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 شباب بلوزداد - النصر الليبي 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020 الجيش الرواندي - جور ماهيا 27 - 29 نوفمبر 2020 4 - 6 ديسمبر 2020

ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

يأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز بآخر نسختين من المسابقة عامي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيين لدوري أبطال أفريقيا:

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 8 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013) 4 (1983, 2007, 2017, 2018) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 2 (1994, 2016) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 4 (1999, 2000, 2010, 2012) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) الوداد - المغرب 2 (1992, 2017) 2 (2011، 2019) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: