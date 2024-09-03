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Cristiano Ronaldo Portugal Luka Modric Croatia(C)Getty Images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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إستاديو دا لوز
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جدول مبارات وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
أحمد جمال

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

البرتغال v كرواتيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالبرتغالكرواتيا

تعرف على موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تستعد منتخبات أوروبا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 التي تبدأ بمباراة البرتغال وكرواتيا في أولى جولات الصراع على اللقب.

يدخل المنتخب البرتغالي البطولة وهو يملك لقب وحيد من دوري أمم أوروبا، والتي حققها في نسخة 2019 على حساب المنتخب الهولندي، بينما أفضل نتيجة حققها المنتخب الكرواتي هي الوصافة في 2023.

يقع المنتخبين ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخب بولندا ومنتخب اسكتلندا، وبالطبع تسعى جميع المنتخبات لتصدر المجموعة منذ البداية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على ملعب دا لوز.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
البرتغال - كرواتياالخميس 5 سبتمبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN Sports 2دا لوزنوفل باشي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - روبن دياش - جونكالو إيناسيو - جواو كانسيلو
خط الوسطفيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش
خط الهجومرافاييل لياو - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىدومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاعجفارديول - دوي كاليتا كار - جوسيب سوتالو - جوسيب ستانيسيتش
خط الوسطماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - ماريو بازاليتش
خط الهجومإيفان بيرزيتش - برونو بيتكوفيتش - لوكا سوتشيتش
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