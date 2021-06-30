موعد مباراة البرازيل وتشيلي في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد نيلتون سانتوس مباراة قوية تجمع بين منتخب البرازيل وتشيلي، وذلك في الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2021.
تأهل المنتخب البرازيلي كأول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد أن فاز على بيرو وكولومبيا وفنزويلا وتعادل مع الإكوادور.
أما المنتخب التشيلي فقد حصل على المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد أن فاز على بوليفيا وتعادل مع الأرجنتين وأوروجواي وخسر من باراجواي.
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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرازيل وتشيلي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
ما هو موعد مباراة البرازيل وتشيلي؟
موعد مباراة البرازيل ضد تشيلي في كوبا أمريكا 2021 هو يوم السبت 3 يوليو 2021، على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتشيلي؟
تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|البرازيل - تشيلي
|السبت 3 يوليو 2021،
23 ذو القعدة 1442
02:00 مصر، 03:00 السعودية
|6,beIN Sports HD Max 5
|نيلتون سانتوس
التشكيل المتوقع للبرازيل
يغيب عن المنتخب البرازيلي رودريجو كايو للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي..
التشكيل | 4-2-3-1
أليسون
رينان لودي - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - إيمرسون
دوجلاس لويز - فابينيو
إيفرتون - نيمار - لوكاس باكيتا
جابرييل باربوسا
التشكيل المتوقع لتشيلي
من المتوقع أن يعتمد المدرب مارتن لاسارتي على التشكيل الآتي..
التشكيل | 4-3-3
كلاوديو برافو
يوجينيو مينا - فرانشيسكو سيرالاتا - جاري ميديل - ماوريسيو إيسلا
تشارليس أرانجويز - توماس ألاركون - أرتورو فيدال
بن بريريتون - إدواردو فارجاس - سيزار بيناريس