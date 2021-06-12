جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2021، الموعد الجديد بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021 ، في موعدها الجديد بعد تأجيلها من الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وإيقاف النشاط الرياضي في العالم أجمع، ليقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول"، في تلك النسخة يسعى إلى جعلها نسخة استثنائية بالإضافة إلى تغيير موعد البطولة لتقام كل أربع سنوات زوجية بداية من 2020، لتكون النسخة القادمة في 2024 وتستضيفها الإكوادور لتتماشى مع بطولة اليورو.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بتنظيم مشترك، ولكن قرر كونميبول قبل أيام إسناد البطولة إلى البرازيل فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين.

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كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركين في البطولة 12 منتخبًا، ولكن لظروف فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

المحتوى:

بعد انتشار فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة والتي كانت من المفترض إقامتها في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

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كما ذكرنا سابقًا، سيشارك في تلك النسخة 10 منتخبات لأول مرة منذ عام 1991، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.

وفي ربع النهائي سيلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الأول مع رابع المجموعة الثانية.

موعد المباريات المجموعات 13 - 28 يونيو 2021 ربع النهائي 2- يوليو 2021 نصف النهائي 5-6 يوليو 2021 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 9 يوليو 2021 النهائي 10 يوليو 2021

كان من المفترض أن تقام البطولة في 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة، بين الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب الاحتجاجات والتظاهرات الموجودة في كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكيه، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إسناد التنظيم إلى البرازيل.

المجموعة الأولى:

المجموعة الأول الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0

المباراة الموعد الملعب النتيجة الأرجنتين - تشيلي الإثنين 14 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية نيلتون سانتوس الأولمبي باراجواي - بوليفيا الثلاثاء 15 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو تشيلي - بوليفيا الجمعة 18 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية أرينا بانتانال الأرجنتين - أوروجواي السبت 19 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية ماني جارينشا الوطني أوروجواي - تشيلي الإثنين 21 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية أرينا بانتانال الأرجنتين - باراجواي الثلاثاء 22 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية ماني جارينشا الوطني بوليفيا - أوروجواي الخميس 24 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية أرينا بانتانال تشيلي - باراجواي الجمعة 25 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية ماني جارينشا الوطني أوروجواي - باراجواي الثلاثاء 29 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية نيلتون سانتوس الأولمبي بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 29 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية أرينا بانتانال

المجموعة الثانية:

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0

المباراة الموعد الملعب النتيجة البرازيل - فنزويلا الأحد 13 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ماني جارينشا الوطني كولومبيا - الإكوادور الإثنين 14 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية أرينا بانتانال كولومبيا - فنزويلا الخميس 17 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية نيلتون سانتوس الأولمبي بيرو - البرازيل الجمعة 18 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو فنزويلا - الإكوادور الأحد 20 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية نيلتون سانتوس الأولمبي كولومبيا - بيرو الإثنين 21 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو الإكوادور - بيرو الأربعاء 23 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو كولومبيا - البرازيل الخميس 24 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية نيلتون سانتوس الأولمبي الإكوادور - البرازيل الأحد 27 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو فنزويلا - بيرو الأحد 27 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ماني جارينشا الوطني

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة البطولة دون حضور جماهيري، بسبب الخوف من زيادة أعداد الإصابات وتفشي فيروس كورونا بين الجماهير وتنقل الفيروس في القارة.

نشرت رابطة اللاعبين، بيانًا صباح يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، أبدت فيه قلقها من التطورات التي شهدتها بطولة كوبا أمريكا، ونقل مكان إقامتها أكثر من مرة، بسبب خوفهم على صحة اللاعبين المشاركين في المسابقة، خاصة من الإصابة بفيروس كوفيد 19.