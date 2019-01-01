موعد مباراة البرازيل ضد السنغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد السنغال في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، وتعرف على القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

أحمد جمال

في ظل توقف النشاط الكروي للأندية بسبب فترة التوقف الدولي التي يُقررها الاتحاد الكروي "الفيفا" تبدأ جميع المنتخبات في المنافسة على بطولاتها كما يحدث في دوري الأمم الأوروبية، بينما تستغل بعض المنتخبات الآخرى فترة التوقف في مواجهات ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو بطولة آسيوية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأولى هذا العام في بعض القارات.

ويفتح استاد سنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة ودية بين منتخب البرازيل ومنتخب السنغال، وستقام المباراة يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلادياً، 11 صفر 1441 هجرياً.

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استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية.

على الجانب الآخر فمنتخب السنغال استطاع أن يصل إلى نهائي دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد المنتخب الجزائري، ويقدم المنتخب السنغالي مستوى رائعًا في الآونة الآخيرة، ولذا فمن المتوقع أن نشاهد مباراة غاية في القوة وتحمل طابعاً رسمياً.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة البرازيل الودية القادمة ضد السنغال، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة البرازل ضد السنغال والقنوات الناقلة

ألفيس: يجب مساعدة نيمار لتقديم الأفضل

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البرازيل - السنغال استاد سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية -

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

سيفتقد المنتخب البرازيلي بالطبع لحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر المصاب منذ الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بينما شاهدنا عودة نيمار نجم السيليساو وباريس سان جيرمان الذي أخيراً استطاع أن يتخطى إصابته التي أبعدته عن كوبا أمريكا الآخيرة.

من المتوقع أن يدخل المدرب تشيتشي هذه المواجهة بالطريقة التي خاض بها مباراتهم ضد المنتخب الكولومبي وهي (4-3-3)، والاعتماد على الأسماء التالية:

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - آرتور

نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

لن يغيب عن أسود التيرانجا أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام منتخب البرازيل، وستكون جميع أوراق المدرب أليو سيسيه جاهزة لخوض هذه المواجهة القوية.

سيدخل المدرب السنغالي بطريقته المعتادة والمفضلة لديه، وهي طريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلًٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1