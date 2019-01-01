نجم آرسنال الشاب يفضل تمثيل إيطاليا عن البرازيل

لاعب آرسنال مارتنيلي يريد اللعب لمنتخب إيطاليا لا البرازيل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض نجم آرسنال الشاب مارتنيلي تمثيل منتخب البرازيل بعد رغبة مدرب السامبا تيتي في استدعائه من أجل تمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكان مارتنيلي قد قدم أداء مميزًا مع المدفعجية خاصة ضمن منافسات الدوري الأوروبي التي يشارك فيها آرسنال بأكثر من لاعب من البدلاء.

وفي الوقت الذي يبدو فيه منتخب البرازيل راغبًا في خطف اللاعب، يبدو مارتنيلي رافضًا للفكرة، وذلك من أجل تمثيل منتخب إيطاليا في المستقبل.

ويعتبر مارتنيلي مزدوج الجنسية، ومن حقه اختيار تمثيل أحد المنتخبين سواء إيطاليا أو البرازيل، نظرًا لأنه لم يلعب أي مباراة دولية مع المنتخبين حتى الآن.

ويترك القانون الحرية للاعب مزدوج الجنسية لاختيار المنتخب الذي سيمثله، ولكن بمجرد تمثيل أحد المنتخبين لا يسمح له بتمثيل المنتخب الآخر.

ويريد مارتنيلي خوض رحلة مع المنتخب الإيطالي، حيث صرح من قبل أنه معجب بكرة القدم الإيطالية بشكل كبير ويشجع الأتزوري منذ الصغر.

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يذكر أن نجم آرسنال الشاب كان قد شارك مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي بعد تصعيده من فريق الرديف الذي قدم فيه أداء مميزًا.