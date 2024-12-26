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Bahrain v Australia - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

كأس الخليجالبحرين v اليمنالبحريناليمن

تعرف على موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل البحرينيون المباراة كتحصيل حاصل إذ ضمنوا التأهل في صدارة المجموعة، بينما خرج اليمن من كل الحسابات ويسعى للتمثيل المشرف في آخر مباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين واليمن في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس ودبي الرياضية وSSC.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - اليمنالسبت 28 ديسمبر 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC 4 HDخالد المديفر

جابر مبارك الحمد الصباح

محمد حسين
دبي الرياضيةأحمد الشحي
الكأس 2سمير المعيرفي
عمان مباشرمحمد البلوشي
البحرين الرياضية HD 1علي حسن
مرايا 2عبد الحميد الجسمي

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاعحمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي

خط الوسط

علي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون - مهدي عبد الجبار

تشكيل اليمن المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىمحمد أمان
خط الدفاعرامي الوسماني - هارون الزبيدي - حمزة الريمي
خط الوسطرضوان الحبيشي - عمر جولان - أسامة عنبر - عبد المجيد صبارة
خط الهجومناصر محمدوه - ممدوح بن عجاج
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