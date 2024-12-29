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بلال محمد

موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

البحرين v الكويتكأس الخليجالبحرينالكويت

تعرف على موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب البحريني، ونظيره الكويتي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26.

وحجز المنتخب البحريني، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، بست نقاط، بفوز على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن.

على الجانب الآخر المنتخب الكويتي، جاء في المركز الثاني، للمجموعة الأولى، بخمس نقاط، ويتسلح بعامل الأرض والجمهور في المواجهة لمواصلة طريقه نحو اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والكويت، في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

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ما موعد مباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - الكويتالثلاثاء 31 ديسمبر 2024،
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات		SSC News HDفارس عوض

ستاد جابر الأحمد الدولي

راشد الدوسري
الكويت الرياضية-
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الكأس-
عمان الرياضيةمحمد الريامي
أبو ظبي الرياضية-
الشارقة الرياضيةموسى عيد
البحرين الرياضية -

تشكيل البحرين المتوقع أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاعحمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي
خط الوسطعلي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون - مهدي عبد الجبار

تشكيل الكويت المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاعخالد محمد إبراهيم – سامي الصانع – فهد الهاجري – مشاري غنام
المحورسلطان العنزي - رضا أبو جبارة
خط الوسطمحمد دحم - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي
خط الهجوميوسف ناصر
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