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الإمارات - عمان
أحمد مجدي

موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

كأس الخليجالإمارات العربية المتحدة v عمانالإمارات العربية المتحدةعمان

تعرف على موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب الإماراتي أمام نظيره العماني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني والذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث الإماراتيون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة الإمارات وعمان في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
الإمارات - عمانالجمعة 27 ديسمبر 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC 4 HDعبد الله الحربياستاد جابر الأحمد الدولي
خالد الديفر
الكويت الرياضية-
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
الكأس-
عمان الرياضية-
أبو ظبي الرياضية-
الشارقة الرياضيةعبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضية HD 2محمد سويد

تشكيل الإمارات المتوقع أمام عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاعماركوس ميلوني - خليفة الحمادي - سامي الصانع - زايد سلطان

المحور

ماكنزي هانت - عبد الله حمد
خط الوسطيحيى الغساني - فابيو ليما - حارب عبد الله
خط الهجوم كايو كانيدو

تشكيل عمان المتوقع أمام الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-5-1
حراسة المرمىإبراهيم المخيني
خط الدفاععلى البوسعيدى - محمد المسلمي - أحمد الخميسي - أمجد الحارثي
خط الوسطأرشد العلوي - حارب السعدي - جميل اليحمدي - زاهر الأغبري - عبد الرحمن المشيفري
خط الهجومعصام الصبحي
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