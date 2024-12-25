تعرف على موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب الإماراتي أمام نظيره العماني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني والذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث الإماراتيون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة الإمارات وعمان في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب الإمارات - عمان الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات SSC 4 HD عبد الله الحربي استاد جابر الأحمد الدولي خالد الديفر الكويت الرياضية - دبي الرياضية عبد الله السعدي الكأس - عمان الرياضية - أبو ظبي الرياضية - الشارقة الرياضية عبدالحميد الجسمي البحرين الرياضية HD 2 محمد سويد

تشكيل الإمارات المتوقع أمام عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس ميلوني - خليفة الحمادي - سامي الصانع - زايد سلطان المحور ماكنزي هانت - عبد الله حمد خط الوسط يحيى الغساني - فابيو ليما - حارب عبد الله خط الهجوم كايو كانيدو

تشكيل عمان المتوقع أمام الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-