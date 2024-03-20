تعرف على موعد مباراة الإمارات واليمن في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يطمح منتخب الإمارات في إثبات تفوقه بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 حين يواجه منتخب اليمن على ملعب آل نهيان.

الإمارات حققت انتصارين على كل من نيبال والبحرين وتسعى للفوز على اليمن لتحقيق العلامة الكاملة بتسع نقاط من 3 مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المنتخب الإماراتي ضد اليمن في تصفيات كأس العالم 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة الإمارات واليمن في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات واليمن في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس 21 مارس 2024. على ملعب آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات الشارقة الرياضية..

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الإمارات - اليمن الخميس 21 مارس 2024

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية قنوات الشارقة الرياضية آل نهيان عبد الحميد الجسمي

التشكيل المتوقع للإمارات أمام اليمن في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1