موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة قوية تجمع الأهلي بنظيره الجندل في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025.

الأهلي يطمح للدخول بقوة في البطولة وتوجيه رسالة للمنافسين أنه لن يكون رقمًا سهلًا في منافساتها في ظل رغبة رجال المدرب ماتياس يايسله في العودة لمنصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والجندل في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي والجندل في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والجندل في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025، هو يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجندل في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.