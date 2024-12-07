موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي واحدة من أهم مبارياته حين يلاقي الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 أو كأس التحدي.

الأهلي دخل بقوة إلى البطولة بعد أن فاز على العين الإماراتي 3-0 في القاهرة، والآن يخوض الفترة الحاسمة في قطر.

ولن تكون المباراة سهلة سواء أمام باتشوكا الذي خسر منه الأهلي سابقًا في كأس العالم للأندية 4-2 أو أمام بوتافوجو الحاصل مؤخرًا على كوبا ليبرتادوريس..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة مباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي، هو يوم السبت 14 ديسمبر 2024 على ملعب 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي؟

من المتوقع بث مباريات المرحلة الأخيرة عبر قنوات beIN Sports خاصة وأنّ قطر هي البلد المنظم.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD TV.

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