جدول مباريات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة

انطلقت النسخة الأولى من البطولة الجديدة كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2024 والتي شهدت تفوق العين على أوكلاند سيتي بسداسية.

كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2024 هي بطولة جديدة لتعوض تغيير نظام كأس العالم للأندية وتعد بالمزيد من الإثارة.

مانشستر سيتي كان آخر المتوجين بكأس العالم للأندية في نسخته القديمة، كما تم استحداث نسخة جديد تًقام كل أربع سنوات.

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في التقرير الآتي نتعرف على جدول مباريات كأس القارات للأندية أو كأس الإنتركونتيننتال 2024 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بديلة كأس العالم للأندية؟

في 16 ديسمبر 2022، صادق مجلس الفيفا على توسيع بطولة كأس العالم للأندية من 7 إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، وبالتالي كانت بطولة عام 2023 هي الأخيرة التي أقيمت بالصيغة السابقة.

إلا أن الاتحادات القارية أعربت للفيفا عن الحاجة إلى استمرار مواجهة أبطال دوريات أندية القمة فيما بينهم سنويًا لـ "تحفيز التنافسية" لذلك، في 14 مارس 2023، وافق مجلس الفيفا على مفهوم لإقامة بطولة أندية سنوية ابتداءً من عام 2024، والتي سميت لاحقًا باسم كأس العالم للأندية بين القارات أو كأس إنتركونتيننتال.

وستضم هذه البطولة أبطال دوري أندية القمة للاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، وهي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.

متى موعد بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

انطلقت بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 يوم 22 سبتمبر بمواجهة العين وأوكلاند سيتي في المرحلة الأولى تحت اسم كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، وفاز بطل دوري أبطال آسيا بسداسية ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري.

وسوف تستكمل المواجهات في أكتوبر المقبل على أن تبدأ المرحلة الأخيرة في 11 ديسمبر وتنتهي البطولة في 18 ديسمبر المقبل.

أين تقام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

لن يتم إقامة البطولة في بلد محدد كما جرت العادة في كأس العالم للأندية، بل ستكون الأدوار الأولى على ملعب أحد الفرق المشاركة.

ولكن مباراتي نصف النهائي والنهائي سوف تكون على ملعب محايد في مدينة الدوحة في قطر.

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

نقلت قناة أبو ظبي الرياضية مواجهة العين وأوكلاند سيتي، لكن لم تعلن حصولها على حقوق البطولة كاملة.

ومن المتوقع بث مباريات المرحلة الأخيرة عبر قنوات beIN Sports خاصة وأنّ قطر هي البلد المنظم.

البطولة الموعد القنوات الناقلة البلد المنظم كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 22 سبتمبر - 18 ديسمبر beIN Sports قطر

جدول مباريات أس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - أوكلاند سيتي الأحد 22 سبتمبر 2024

19:00 السعودية ومصر، 20:00 الإمارات 2-6 استاد هزاع بن زايد الأهلي - العين الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 القاهرة

ديربي أمريكا

المباراة الموعد النتيجة الملعب بطل كوبا ليبرتادوريس - باتشوكا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الدوحة

كأس التحدي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من مباراة الأهلي والعين - الفائز من ديربي أمريكا السبت 14 ديسمبر 2024 الدوحة

موعد نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من كأس التحدي - ريال مدريد الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الدوحة

ما هو نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

تُعد بطولة كأس العالم للأندية بين القارات (إنتركونتيننتال ) بديلاً للنسخة السنوية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُعيد تنظيمها لتصبح بطولة تقام كل أربع سنوات بمشاركة أكبر عدد من الفرق.

ويستلهم اسم هذه البطولة من بطولة كأس العالم للأندية بين القارات السابقة، التي أُقيمت آخر مرة في عام 2004 بين أبطال دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس.

ستمنح بطولة كأس العالم للأندية بين القارات إعفاءً مباشرًا إلى المباراة النهائية لصالح نادي الفائز بدوري أبطال أوروبا.

ما هي الفرق المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

تأهل النادي الأهلي المصري بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نفس اليوم الذي وصل فيه العين الإماراتي إلى البطولة بطلًا لدوري ابطال آسيا.

أما في أوروبا، فقد تأهل ريال مدريد بعد التغلب على بوروسيا دورتموند، وحقق باتشوكا لقب دوري أبطال الكونكاكاف.

كما حقق أوكلاند سيتي دوري أبطال أوقيانوسيا، ومتبقي فقط معرفة بطل كوبا ليبرتادوريس.