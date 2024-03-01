موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستضيف الأهلي، نظيره الفتح في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة).

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الأهلي عاد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى في الجولة الماضية، بعد الفوز على الطائي برباعية، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط أمام الفتح، لتعزيز مكانته في المركز الثالث، والاقتراب من حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا.

أما الفتح، فيمر بسلسلة من النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، والتي كان آخرها التعادل أمام ضمك، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 2 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والفتح على شاشتها.

ويمكن مشاهد المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD وتطبيق شاهد بتعليق فارس عوض، وكذلك قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق حاتم بطيشة.

أما القناة المفتوحة، SSC SPORT 1 SD، فسوف تنقل المباراة بتعليق عبد العزيز الزيد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب الأهلي - الفتح السبت 2 مارس 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض الجوهرة المشعة شاهد SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة SSC SPORT 1 SD عبد العزيز الزيد

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يبدأ ماتياس يايسله بالعناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى إدوارد ميندي الدفاع سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال، علي مجرشي محور الإرتكاز فرانك كيسيه، زياد الجهني الوسط سميحان النابت، روبرتو فيرمينو، رياض محرز الهجومي فراس البريكان

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