موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وأين سيقام؟ وما هي القنوات الناقلة والنشكيل المتوقع للفريقين وأكثر....

لا حديث لعشاق كرة القدم العربية والإفريقية سوى عن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، التي عاشت نسخة استثنائية للغاية جراء أزمة فيروس كورونا وتوقف الساحرة المستديرة على كافة الأصعدة لفترة طويلة.

المفترض كان أن تنتهي البطولة في شهر مايو للمرة الأولى بعد تغيير نظامها، لكن بسبب كورونا تم تأجيل نصف النهائي ليقام في شهر سبتمبر بدلًا من شهر أبريل، ثم بسبب كورونا أيضًا تأجل ثانيةً لشهر أكتوبر.

ويشارك في نصف النهائي كوكبة من أفضل الأندية الإفريقية وشهدت هيمنة مطلقة للأندية المصرية والمغربية، حيث صعد ممثلا الفراعنة "الأهلي والزمالك" بينما صعد ممثلا أسود الأطلس "الوداد والرجاء".

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المفترض كان أن يُقام نصف النهائي بسبب أزمة كورونا بنظام مباراة واحدة خروج المغلوب، إلا أن الاتحاد الإفريقي تراجع عن ذلك وأقر لعب الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن يكون النهائي بنظام المباراة الواحدة.

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من المعروف أن قرار لعب النهائي بنظام المباراة الواحدة بعد أزمة العام الماضي الشهيرة بين الوداد والترجي، وقد رُسِخ بعد أزمة كورونا أيضًا.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا ، القنوات الناقلة، ملعب النهائي وطرفيه.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، الموافق 20 ربيع الأول 1442، أما عن مكان إقامة المباراة فهو ستاد برج العرب بعد تأهل الأهلي.

إليكم تاريخ مبارتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.



تعرف على ملعب مباراة وتوقيتها 👇 #TotalCAFCL pic.twitter.com/NVC99UbRpb — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) October 30, 2020

تأجلت المباراة بعد ذلك بطلب من الأمن المصري استجاب له الاتحاد الإفريقي، والذي جعل الموعد الجديد يوم 27 نوفمبر 2020.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الأهلي - الزمالك الجمعة 27 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد القاهرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث مباراة النهائي يوم 6 نوفمبر 2020.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20

المباراة القنوات الناقلة الزمالك - الأهلي beIN SPORTS HD 1

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطيتها مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ كل التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

متابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20 عبر الإنترنت

المباراة التغطية المباشرة عبر جول الأهلي - الزمالك اضغط هنا لمتابعة تغطية ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية مباشرةً ولحظةً بلحظة

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 هو مصطفى غربال، وهو حكم جزائري دولي له باع في المسابقات في القارة السمراء.

ولد غربال في 19 أغسطس 1985 في ولاية وهران، وقد حصل على البطاقة الدولية من الاتحاد الجزائري في عام 2014.

أدار مصطفى غربال عدد من المباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وظهر بمستوى جيد في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، وتم اختياره ضمن نخبة الحكام التي ستشارك في كأس العالم 2022.

غيابات الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

بعد فترة كبيرة من اللغط والقيل والقال منذ إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، انتشرت العديد من الأنباء والشائعات عن إصابة عدد من اللاعبين بالجائحة، حتى أجريت المسحة وخرجت النتائج رسميًا.

🔴 نتائج المسحة الطبية للأهلي والزمالك.... ⬇️⬇️



وجاءت النتائج على النحو التالي:



الزمالك: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ).



الأهلي : سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج . #EFA pic.twitter.com/GgWAUSMrSG — EFA.eg (@EFA) November 25, 2020

وبحسب الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن إصابات الزمالك عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الكورونا هي 3 لاعبين، هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش.

أما الأهلي، فسيغير عنه صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بعد خروج نتائج مسحة الكورونا إيجابية.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

لا شك أن غيابات الزمالك هي الأكثر تأثيرًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فمع إصابة عبد الله جمعة أصبح الفريق لا يمتلك ظهير أيسر في الفريق، وهو ما يجبر باتشيكو على الدفع بإسلام جابر في هذا المركز رغم صغر سنه وأنه ليس مركزه المفضل.

وتيرة الأزمة قليلة فيما يخص الونش وأوباما، فبديل الأول متوفر وهو محمد عبد الغني الذي خاض عدد من المباريات لا بأس به بجانب محمود علاء، أما بديل الثاني فالأقرب هو شيكابالا الذي لا خلاف عليه على المستوى الفني، لكن هناك تخوف من تقدمه في العمر وابتعاده عن مستواه المعهود منذ فترة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

تأثير إصابات الأهلي قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أقل وطأة من تأثير الإصابات على الفارس الأبيض، فاللاعب الوحيد الأساسي في تشكيل موسيماني المصاب بفيروس كورونا هو أليو بادجي، وهناك بديل متوفر في القلعة الحمراء هو حمدي فتحي.

أما صالح جمعة فهو بعيد عن المارد الأحمر منذ فترة بعيدة لتراجع مستواه، فيما يشارك وليد سليمان عادةً كبديل هام، وبالطبع غيابه سيكون مؤثر لاعتياده على أجواء مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حتى ولو لم يشارك.