الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي معقل ديربي القاهرة.

الزمالك 1 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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31' جووووووووووووووووووووووووووووول! شيكابالا يحرز هدفًا عالميًا!! يخترق من الجبهة اليمنى ويطلع تسديدة ترتطم في العارضة وتدخل الشباك!

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29' الزمالك يقترب من مرمى الأهلي مرة أخرى.. ركنية مررها بن شرقي سريعًا إلى طارق حامد ليرسلها عرضية قوية احتجات لمسة فقط لتسكن الشباك لكن مرت بسلام على مرمى الأهلي.

25' عرضية من الجبهة اليسرى عبر شيكابالا ولكن الشانوي يخرج في التوقيت المناسب ويمسك بيها.

17' بن شرقي مرة أخرى يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تأتي في القائم الخارجي.

15' ماذا أهدرت يا بن شرقي!!!!! مصطفى محمد يُهيئ الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها ترتطم في الأرض وتخرج فوق المرمى.. فرصة سهلة للأبيض تضيع.

14' الفرصة الأولى الخطيرة للزمالك.. تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكنها أتت في منتصف المرمى وأمسك بها الشناوي.

9' استحواذ من الزمالك على مجريات المباراة حاليًا وتراجع للأهلي لكن من دون أي صناعة للخطورة تذكر.

5' جوووووووووووووووووووووووووووول! الأهلي يضع المقدمة.. ركنية يحولها السولية برأسه ويعلن عن المقدمة حمراء.

4' خطييييررررررة للأهلي.. الشحات يستلم الكرة خلف إسلام جابر وينفرد ولكن أبو جبل يتصدى لتسديدته.

2' الظهور الأول للأهلي في منطقة جزاء الزمالك، كرة طولية تصل إلى مروان محسن يروضها ويرسلها عرضية أرضية ولكن دفاعات الزمالك تخرجها.

الآن بداية المباراة! الزمالك على اليسار والأهلي على اليمين.. تبدأ المتعة,,

يبدأ الآن نزول اللاعبين إلى أرض الملعب..

دقائق معدودة وتبدأ المباراة..

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

مروان محسن

شيكابالا يعوض أوباما ✅



حمدي فتحي يعوض ديانج ✅



اختيارات باتشيكو وموسيماني لمباراة نهائي القرن 🔥👇#الأهلي_الزمالك#الزمالك_الأهلي #دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/vCV6QAfmxW — جول مصر (@goaleg) November 27, 2020

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

🏟 ستاد القاهرة

🚍 وصول رجال الأهلي ملعب المباراة



🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/3AiRWmapW5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020

للمزيد عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 اضغط هنا...

المفترض كان أن يُقام نصف النهائي بسبب أزمة كورونا بنظام مباراة واحدة خروج المغلوب، إلا أن الاتحاد الإفريقي تراجع عن ذلك وأقر لعب الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن يكون النهائي بنظام المباراة الواحدة.

لا حديث لعشاق كرة القدم العربية والإفريقية سوى عن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، التي عاشت نسخة استثنائية للغاية جراء أزمة فيروس كورونا وتوقف الساحرة المستديرة على كافة الأصعدة لفترة طويلة.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والمقامة في ستاد القاهرة الدولي.