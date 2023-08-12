موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد، أولى مباريات النصر في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها الاتفاق.

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النصر يدخل المباراة، بمعنويات عالية عقب تحقيق بطولة كأس الملك سلمان 2023، أمام الهلال، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

بينما يسعى الاتفاق، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي النصر البدنية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتفاق - النصر الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

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