موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الفتح، واستغلال تعثر الهلال، وخطف صدارة الترتيب من الموج الأزرق، وسيعمل لاعبو العميد على مواصلة الانتصارات لتأمين الصدارة.

بينما يطمح الاتفاق للخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد، ليبتعد أكثر عن مناطق الخطورة ويقترب من المنطقة الدافئة في ترتيب الدوري.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 30 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:25 بتوقيت السعودية، 16:25 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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