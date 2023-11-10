موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والتي تقام ضمن الجولة 14 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على حساب الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ 14 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب نادي الاتفاق.

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العميد بعد سلسلة من النتائج السلبية، تمكن من إيقافها في الجولة الماضية بعد الفوز على أبها، ويدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات للاقتراب مرة أخرى من القمة.

أما الاتفاق هذا الموسم يقدم مستويات جيدة، ويسعى لمواصلة نتائجه الجيدة والخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على ملعب نادي الاتفاق.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتفاق - الاتحاد الجمعة 24 نوفمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD ملعب نادي الاتفاق

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