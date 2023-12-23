موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الاتحاد والنصر لحساب دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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تم تأجيل المباراة نظرًا لمشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي فشل الاتحاد في الوصول لمربعها الذهبي بعد الفوز على أوكلاند سيتي 3-0 ثم الهزيمة 3-1 من الأهلي المصري.

النصر يدخل المباراة بهدف واحد وهو الفوز كي يعود لفارق النقاط السبعة مع الهلال المتصدر الذي يبدو غير راغب في فقدان أي نقطة بصراع الدوري هذا الموسم.

أما الاتحاد فيطمح للوصول إلى المربع الذهبي وهو الذي يحتل المركز السادس في الوقت الراهن بترتيب دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذيع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق شاهد..

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب المعلق الاتحاد - النصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC 1 HD

SSC 1 SD شاهد الأمير عبد الله الفيصل فارس عوض

مدحت شلبي

ما تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في المسابقات الرسمية؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 159 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للاتحاد في 63 مباراة، بينما فاز النصر في 53 مباراة، وحسم التعادل مواجهة الفريقين في 43 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة بين الفريقين هي التي فاز فيها النصر على الاتحاد بخماسية نظيفة في موسم 2015-2016.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز النصر تعادل الدوري السعودي 159 63 53 43

ما تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟

تواجه الفريقان في الدوري السعودي في 110 مباريات، فاز النصر في 57 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 45 مباراة، وتعادلا في 8 مباريات.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز النصر تعادل الدوري السعودي 110 45 57 8

ما إصابات النصر قبل مباراة الاتحاد ومتى تعود؟

لم يتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بين صفوف النصر السعودي..

انتكاسة في إصابة أوسبينا والكشف عن حقيقة تخلي النصر عنه

اللاعب الإصابة موعد العودة دافيد أوسبينا كسر في المرفق غير معروف

ما إصابات الاتحاد قبل مباراة النصر ومتى تعود؟

إصابات متفاوتة تعرض لها لاعبو الاتحاد في الآونة الأخيرة يمكن إيجازها في الآتي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة أحمد شراحيلي الرباط الصليبي غير معروف عمر هوساوي عضلات الساق 1 فبراير 2024 لويس فيليبي العضلة الضامة 20 يناير 2024 مهند الشنقيطي العضلة الخلفية 1 فبراير 2024 زكريا هوساوي كدمة على مستوى القدم 26 ديسمبر 2023 عوض الناشري العضلة الضامة 1 يناير 2024

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتحاد المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود - فابينيو - سويلم المنهالي - مد الله العليان

فيصل الغامدي - إيجور كورونادو - نجولو كانتي - صالح العمري

رومارينيو - كريم بنزيما

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