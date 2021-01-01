موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد الملك عبد العزيز مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2020-2021، وذلك يوم السبت القادم 9 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

استفاق الاتحاد هذا الموسم ويقدم مباريات جيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فبعد مرور 11 جولة فاز النمور في 4 مباريات وتعادل في 6 ولم يخسر إلا مباراة واحدة، ليصبح رصيده 18 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

كانت آخر مباريات العميد ضد الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، ونجح في الفوز والوصول للنهائي، أما آخر مبارياته في الدوري فكانت ضد الباطن وفاز بهدفين لهدف.

المزيد من الفرق

يعاني نادي ضمك من سكرات الهبوط مبكرًا من دوري المحترفين السعودي، فلم يجمع الفريق إلا 8 نقاط من 11 مباراة، ولم يحقق إلا انتصارين فقط وتعادلين وخسر بقية مبارياته.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة 12 من الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك؟

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك هو يوم اسبت 9 يناير 2021، الموافق 25 جمادى الأولى 1442 هجريًا، على ملعب الملك عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت السعودية، 6:55 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد وضمك عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك السبت 9 يناير 2021،

25 جمادى الأولى 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية الرياضية السعودية ستاد الملك عبد العزيز

التشكيل المتوقع للاتحاد

عاد عبد الرحمن اليامي من الإصابة بعد غياب طويل عن صفوف الاتحاد ، لكن سيتواصل غياب جاري رودريجيز للإصابة، ومن المتوقع أن يعود في لقاء العين، ويغيب أيضًا برونو هنريكي لعدم الجاهزية.

نمورنا اليوم 📝📸 pic.twitter.com/hj2if48hZg — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 6, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - زياد الصحفي - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - فهد المولد

ألكسندر بروجوفيتش

التشكيل المتوقع لضمك

يعاني نادي ضمك من غياب لاعبين عن صفوفه، هما مصطفى زغبة وسيرجيو فيتور، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب نور الدين بن زكري بالتشكيل التالي..

📸 تدريبات الفريق الكروي الأول مساء اليوم الأربعاء ..💛❤️💪🏻 pic.twitter.com/vLylL1ItOb — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) January 6, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

خالد شراحيلي

عبد الله العمار - فاروق شافعي - كريستيان ليما - طارق عبد الله

مهند النجعي

محمد محسن - بلال السعيداني - مهند فلاته - إبراهيم الشنيحي

إميليو زيلايا