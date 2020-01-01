موعد مباراة الاتحاد الودية ضد الأخدود والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الودية ضد الأخدود في إطار استعدادات النمور للموسم الكروي 2020-2021 والذي ينطلق بمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي..

يستقبل الاتحاد نظيره الأخدود في مباراة ودية تُقام على ملعب النمور استعدادًا لاستئناف منافسات موسم 2020-21.

العميد من المقرر أن يبدأ موسمه بلقاءٍ صعب في الجوهرة المشعة، عندما يستقبل الاتفاق لحساب الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك فيحاول الاستعداد بأفضل صورة.

خاضت كتيبة كاريلو حتى الآن ثلاث مباريات ودية، تمكنت من الفوز في واحدة قفط على جدة، بينما تعادلت مع الفيصلي بهدفين لكل فريق وأخيرًا مع ضمك بثلاثة أهداف لكل فريق.

المزيد من الفرق

الاتحاد يرفع شعار العودة ولا شيء سواها بعد التراجع الكبير الذي حدث وجعل الفريق ينافس على الهبوط الموسم المقبل، ومباراة الاخدود فرصة جيدة لاكتساب الثقة قبل الدخول في المباريات الرسمية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد الودية ضد الأخدود والقنوات الناقلة.

من هو برونو هنريكي؟ أحدث صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأخدود؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود هو الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020، الموافق 28 صفر 1442، على ملعب نادي الاتحاد.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود؟

لم يتم الإعلان عن إذا ما كانت المباراة مذاعة أم لا، ولكن أغلب التقارير تشير إلى فرض السرية عليها قبل أسبوع من افتتاحية الموسم.

في كل الأحوال سيقوم جول بالبث المباشر إن تمت الإذاعة، وكذلك سيقوم بنقل ملخص وأهم لقطات المباراة بعد نهايتها.