من هو برونو هنريكي؟ أحدث صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات

أعلن نادي الاتحاد انضمام اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية 2020، فمن هو لاعب منتخب البرازيل المنضم للعميد؟

لا يخفى على أحد أن الاتحاد يعيش فترة صعبة في تاريخه، فالفريق غائب منذ فترة طويلة عن منصات التتويج، بل وحتى غير قادر على الإنهاء في المراكز المتقدمة في الدوري السعودي على مدار الموسمين الماضيين.

أنهى العميد في المركز الحادي عشر الموسم الماضي، وفي الموسم الأسبق أنهى في المركز العاشر، ليغيب عن دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة، ويكتفي الفريق باللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

يحتاج الاتحاد لتغيير جلده بالتأكيد، والتعاقد مع لاعبين قادرين على حمل القميص الثقيل لعميد الأندية السعودية، والذي اعتاد مشجعوه على انجازاته لسنواتٍ وسنوات.

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Bruno Henrique joins Ittihad pic.twitter.com/ZFrQydXtZI — Ittihad Club (@ittihad_en) October 12, 2020

في تحرك جيد للنمور في سوق الانتقالات الصيفية، ضم اللاعب البرازيلي برونو هنريكي، في محاولة لترميم الفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ، ويأمل عشاق اتحاد جدة في كل مكان أن يكون لاعبًا جديرًا بالثقة.

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فمن هو برونو هنريكي لاعب الاتحاد الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير...

من هو برونو هنريكي؟

برونو هنريكي هو لاعب كرة قدم برازيلي ولد في مدينة أبوكارانا في 21 أكتوبر 1989، أي أنه يبلغ من العمر 31 عامًا.

بدأ هنريكي مسيرته في عام 2008 مع فريق إيراتي البرازيلي، ومكث فيه 4 مواسم لم يلعب خلالهم إلا 7 مباريات، لينتقل إلى فريق لوندرينا ويظل فيه موسم 2012-13 حبيس مقاعد البدلاء.

خاض اللاعب النصف الثاني من الموسم معارًا لفريق بورتوجويسا، وشارك في التشكيل الأساسي، وفي عام 2014 انضم لكورينثيانز الذي قضى فيه عامين خاض خلالهما 68 مباراة.

Eu amo um homem chamado Bruno Henrique Corsini 🥰 pic.twitter.com/Z1OXXh62fg — isa ⓟ (@isabelabocardo) February 1, 2019

كانت لبرونو تجربة احتراف وحيدة في عام 2016، حيث انضم لفريق باليرمو الإيطالي وقضى معه موسم 2016-17، وذلك قبل العودة من جديد للدوري البرازيلي من بوابة بالميراس.

بطولات برونو هنريكي:

الدوري البرازيلي - "2015 كورينثيانز، 2018 بالميراس"

ما هو سعر برونو هنريكي؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين في جميع أنحاء العالم، فإن القيمة السوقية لبرونو هنريكي هي 3.5 مليون يورو أي ما يتجاوز 15 مليون ريال سعودي.

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد حسم صفقة البرازيلي من بالميراس بسعر أكبر قليلاً من ذلك هو 4.5 مليون دولار، أي ما يقرب من 17 مليون ريال سعودي.

كيف سيلعب برونو هنريكي مع الاتحاد؟

يلعب برونو هنريكي في مركز خط الوسط المدافع، ويمكنه اللعب كمحور أو ارتكاز حسب الحاجة إليه.

لاحظنا جميعًا مشاكل خط الوسط التي عانى منها الدفاع الموسم الماضي، سواءً في مساندة الدفاع، أو حتى نقل اللعب من الثلث الأخير للثلث الأول من الملعب، أو سرعة المرتدات.

وبعد رحيل ليوناردو خيل الذي كان يشارك الأحمدي في الشق الدفاعي، ويُعتمد عليه بشكلٍ كبير في الشق الهجومي، لا شك أن البرازيلي سيكون شريكًا للمغربي في وسط ميدان الاتحاد وسيلقى عليه العبء الهجومي.

برونو هنريكي بارع في التسديد من خارج منطقة الجزاء، ولديه الذكاء للتقدم والدخول في منطقة الجزاء لخلق كثافة عددية ووضع حلول للأطراف بإيجاد وضع ملائم لتسجيل الأهداف.

هنريكي جيد في تنفيذ الضربات الحرة وركلات الجزاء، وسيكون حلاً جديدًا لكاريلي لاستغلال الركلات الحرة، وما يؤكد براعته وذكائه في الشق الهجومي هو عدد الأهداف التي سجلها مع بالميراس، حيث سجل 21 هدفًا في 79 مباراة منذ 2017، وهو معدل كبير بالنسبة للاعب خط وسط مدافع.

أخيرًا، تنتظر جماهير الاتحاد الكثير من برونو هنريكي في الموسم الجديد، فهل يكون البرازيلي على حجم التوقعات؟ الأيام فقط هي الكفيلة بالإجابة.