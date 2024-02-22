موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستقبل نادي الاتحاد، نظيره الوحدة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الانتصار في آخر مباراتين بالدوري، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط للاقتراب من المربع الذهبي.

أما الوحدة فسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد، تساعده في تحسين مركزه بجدول ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 26 فبراير 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والوحدة على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الوحدة الإثنين 26 فبراير 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD مدينة الملك عبد الله الرياضية

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