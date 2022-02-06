موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تشهد الجولة العشرين ضمن منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين مباراة نارية، يحل فيها النصر ضيفًا على الاتحاد، في قمة نارية من قمم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد، متصدر جدول الترتيب، يدخل المباراة وفي رصيده 44 نقطة، ما جعله يتربع على صدارة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر من "العميد".

الاتحاد هذا الموسم يعيش فترة من أنجح فتراته المحلية في السنوات الأخيرة، فالعميد يتصدر ترتيب الدوري ولديه سلسلة انتصارات متتالية منذ أكتوبر الماضي، وسيطمح لمواصلة شق طريقه نحو معانقة اللقب، وحصد نقاط المباراة كاملة للاستمرار في التربع على الصدارة وحيدًا.

على الجانب الآخر فإن النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز هو الآخر، من أجل التقدم أكثر ومزاحمة الاتحاد والشباب على صدارة الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد والنصر؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر هو الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.