ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025

يلتقي كل من الاتحاد والجندل ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

ويدخل الاتحاد المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين خاصة الاتحاديون في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الإثنين 28 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته ضد الجندل على موقع "وي بوك".

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ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والجندل من 15 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..