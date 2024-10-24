موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يلتقي كل من الاتحاد والجندل ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

ويدخل الاتحاد المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الإثنين 28 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والجندل على شاشتها.

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