موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حقق الاتحاد نتيجة جيدة للغاية بفوزه على الرائد برباعية لهدف في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2024-2025 ليبرهن فريق المدرب لوران بلان عن مستواه الحقيقي بعد التعادل مع الفيحاء.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يستضيف الشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 22 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والشباب على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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