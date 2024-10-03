موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل القادسية ضيفًا على القادسية، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يريد استمرار المنافسة مع الهلال على قمة الترتيب، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام القادسية، للاستمرار في منافسة الموج الأزرق للوصول إلى قمة الترتيب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 19 أكتوبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والقادسية على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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