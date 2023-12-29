موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 19 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، مباراة هامة تجمع بين الطائي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الاتحاد يطمح للفوز وتخطي نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد الإحباط الذي طال جماهيره جراء الخروج المبكر من كأس العالم للأندية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 19 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الطائي والاتحاد على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - الاتحاد السبت 30 ديسمبر 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD

شاهد

الأمير عبد العزيز بن مساعد

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

عبدالله المعيوف

زكريا هوساوي - حسن كادش - سلطان الفرحان - مروان الصحفي

فيصل الغامدي - نجولو كانتي - إيجور كورونادو

رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

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