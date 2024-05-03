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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الاتحاد v الاتفاقدوري روشن السعوديالاتحادالاتفاق

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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مباراة هامة تنتظر كلًا من الاتحاد والاتفاق في الجولة 31 دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل الفريقان إلى هذه المحطة ولهما أهداف متباينة.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يطمح لدخول المربع الذهبي على أقل تقدير وإنهاء الموسم به، في ظل فشله الأكيد في الحصول على المركز الأول أو حتى الوصافة.

أما الاتفاق فيحتل المركز السابع، ويستطيع أن يحسن مركزه حال الفوز على صاحب المركز الخامس، الاتحاد.

المباراة التالية

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد - الاتفاقالجمعة 10 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات		SSCالجوهرة المشعة

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