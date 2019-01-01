موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها النمور من الفيصلي بهدفين مقابل هدف..

على الرغم من تحسن النتائج مع المدرب تين هاك، لكن عاد الاتحاد من جديد إلى الخسائر، وهذه المرة بهزيمة على يد الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهزيمة جعلت موقف الاتحاد في غاية السوء بجدول ترتيب الدوري، حيث تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز 13 ليكون على بعد مقعد واحد فقط من مراكز الهبوط وبفارق 5 نقاط فقط عن العدالة.

هذا العامل سيجعل المباراة المقبلة للعميد لا تقبل القسمة على اثنين، والتي من المقرر لها أن تكون أمام الفيحاء مساء الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

الفيحاء من الفرق التي تعاني أيضًا هذا الموسم، ويعتبر الاتحاد منافسًا لها في المراكز المتأخرة، حيث يتقدم الفيحاء على كتيبة تين هاك بمركز وحيد، وبفارق نقطة واحدة فقط أيضًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء والقنوات الناقلة