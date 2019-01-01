الاتحاد يُسدد دفعة من مستحقات صفقة بريجوفيتش

تبقى دفعة واحدة للنادي اليوناني

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد سددت لنادي باوك دفعة من مستحقات قيمة انتقال ألكساندر بريجوفيتش، بعدما طالب بها النادي اليوناني خلال الشهر الماضي.

بريجوفيتش كان قد ارتدى قميص الاتحاد في يناير 2019 مقابل 10 ملايين يورو، وقد ساعد الفريق جيدًا لتفادي الهبوط والبقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

أرقام متقاربة تُشعل مواجهة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

إذ أحرز المهاجم الصربي 7 أهداف في الدوري السعودي وصنع هدف، وقد ساهم كذلك في وصول الفريق للمباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يخسر أمام التعاون، وقد سجل 4 أهداف ومنح زملائه تمريرة حاسمة واحدة.

ورغم تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم واكتفائه بهدف واحد في 8 مباريات بين الدوري السعودي وكأس الملك إلا أن المدرب الجديد هينك تين كات طلب ببقائه مع الفريق لنهاية الموسم.

الصحيفة السعودية أضحت أن الاتحاد سدد مبلغ 2.5 مليون يورو من الخمسة ملايين يورو التي يُطالب بها باوك لإغلاق القضية، وبهذا يتبقى مثلهم تمامًا.

هذا ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في مباراة صعبة مساء اليوم ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي.