موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الشباب في الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحلّ الشباب ضيفًا على الاتحاد مساء السبت الموافق 29 فبراير 2020، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا، في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يعيش العميد أفضل حالاته هذا الموسم، ولكنه في اللحظة الراهنة قد يكون متأثرًا بالإيجاب بتولي كاريلي مسؤولية تدريبه خلفًا للهولندي تين هاك، الذي شكّل كابوسًا في جدة بأتم معاني الكلمة.

في الوقت نفسه فإن الشباب يتحسن تدريجيًا في الآونة الأخيرة، وهو آتٍ من انتصار مثير على ضمك بثلاثة أهداف لهدفين جعله يرتقي للمرتبة الثامنة برصيد 28 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من فرق القمة.

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الاتحاد في حاجة إلى الفوز ليواصل ابتعاده عن مراكز الهبوط أيضًا، فالنمور حاليًا يحتلون المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فقط وبفارق 4 نقاط عن الفتح في المركز المؤدي للهبوط بالدوري.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الشباب الجوهرة المشعة السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

ستكون صفوف الاتحاد كاملة في المواجهة المرتقبة التي تنتظره ضد الشباب، لذا فالتشكيلة جاهزة لتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مباريات المدرب الجديد كاريلي.

من المنتظر أن يستعين كاريلي بنفس التشكيل الذي لعب أمام الهلال، بتواجد مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، أوفيني، الشهراني وسعود عبد الحميد في الدفاع، جيل والأحمدي، المالكي والبيشي في الوسط، وفي المقدمة ويلفريد بوني وأمامه رومارينهو.

التشكيل | 4-4-1-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - سعود عبد الحميد

كارليس جيل - كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد العزيز البيشي

ويلفريد بوني

رومارينهو

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لن يغيب أي لاعب عن فريق الشباب في مواجهة الاتحاد للإصابة، ولكنهم سيفتقدوا الشامخ للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ لويس جارسيا بالطريقة المعتادة وهي 4/2/3/1 بتواجد بن مصطفى في حراسة المرمى، ثنائي الدفاع شراحيلي وسالم والثنائي الصلهيم والخيبري في خط الوسط والحمدان في المقدمة.

التشكيل | 4-2-3-1