موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أولمبيك آسفي في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة بجدة مباراة قوية، عندما يلتقي الاتحاد مع ضيفه أولمبيك آسفي المغربي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وينظر النمور إلى هذه البطولة كالهدف الأول هذا الموسم بعد البداية المخيبة للآمال في الدوري والخروج من الكأس، وبالتالي فإن البطولة العربية قد تكون بمثابة المصالحة للجمهور الاتحادي.

بينما أولمبيك آسفي قدّم مفاجأة كبيرة عندما أخرج الترجي الرياضي التونسي من البطولة في الدور السابق، مما يؤكد أنه سيكون ندًا كبيرًا لعميد الأندية السعودية.

المباراة من المقرر لها أن تكون على الأراضي السعودية مساء الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، على أن تكون العودة في المغرب.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي والقنوات الناقلة