فيديو - "الشامي" يخطف الفوز للإسماعيلي أمام الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

"ستاد الإسكندرية" استضاف لقاء الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، واستطاع الدراويش في تحقيق الانتصار ويضع قدمًا في نصف النهائي.

الإسماعيلي استطاع في خطف هدف في الشوط الأول من اللقاء، عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

محمد الشامي استغل مواجهته بمرمى الاتحاد السكندري، وسدد كرة يسارية غالطت حارس المرمى عماد السيد ليهدي الدراويش الفوز.

تمريرة ساحرة من همام طارق..

محمد الشامي يستغل هدية همام ويسجل الهدف الأول لـ #الإسماعيلي في مرمى عماد السيد#الاتحاد_السكندري_الإسماعيلي #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال

على #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/4bl9X6uOj5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2019

وتقام مباراة العودة يوم 24 يناير المقبل، على ستاد الإسماعيلي، حيث اصبح للدراويش الأفضلية قبل اللقاء الثاني.