موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواصل الاتحاد حلمه في إعادة درع الدوري السعودي، ويستقبل الفيصلي بملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة.

وفاز الاتحاد في الجولة الأخيرة على الرائد بهدفين لهدف، ليُعزز بذلك صدارته للدوري برصيد 38 نقطة، ويبتعد كثيرًا عن الهلال والنصر والشباب وغيرهم من الكبار.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي أرهق الهلال كثيرًا في الدوري والسوبر بالأسبوع الماضي، ويستعد لمواجهة النصر أولًا ثم الاشتباك مع الاتحاد بالجوهرة.

يحتل الفيصلي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، وينافس على البقاء في دوري المحترفين، لذلك فلا مجال لفقدان النقاط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو الجمعة الموافقة 21 يناير 2022، بملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.