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Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالاتحاد v الرائدالاتحادالرائد

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الاتحاد لمواصلة مشواره لإعادة لقب دوري روشن السعودي إلى خزائنه ولو أن المنافسة كبيرة مع الهلال لكن "النمور" يريدون التشبث بآمالهم كاملة.

في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد فريق الرائد، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الثاني عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرائد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالتعليق
الاتحاد - الرائدالخميس 16 يناير 2025
19:00 مصر، 20:00 السعودية		SSC 1 HD

الأمير عبدالله الفيصل

حماد العنزي
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDعلي الربيع

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
خط الدفاعسعد آل موسى - حسن كادش - ماريو ميتاج - فواز الصقور
خط الوسطفابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار
خط الهجومستيفن بيرجفاين - عبد الرحمن العبود - كريم بنزيما
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