موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الاتحاد لمواصلة مشواره لإعادة لقب دوري روشن السعودي إلى خزائنه ولو أن المنافسة كبيرة مع الهلال لكن "النمور" يريدون التشبث بآمالهم كاملة.
في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد فريق الرائد، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الثاني عشر.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرائد على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|التعليق
|الاتحاد - الرائد
|الخميس 16 يناير 2025
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|SSC 1 HD
الأمير عبدالله الفيصل
|حماد العنزي
|SSC 5 HD
|محمد حسين
|SSC 1 SD
|علي الربيع
التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025
من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|بريدراج رايكوفيتش
|خط الدفاع
|سعد آل موسى - حسن كادش - ماريو ميتاج - فواز الصقور
|خط الوسط
|فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار
|خط الهجوم
|ستيفن بيرجفاين - عبد الرحمن العبود - كريم بنزيما