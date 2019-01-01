موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب الأمير محمد بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين الاتحاد والاتفاق في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20، وذلك يوم الأحد القادم 24 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجرياً.

مازال العميد يُعاني من النتائج السيئة والأداء الغير مرضي الذي يقدمه لاعبي الفريق حتى الآن في كأس الأمير محمد بن سلمان، فالنمور يحتلون المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط فقط، وبالطبع هذا لا يُرضي الجماهير العاشقة للفريق والتي تعلم تمام العلم أن تاريخ المونديالي الكبير يُعارض بشدة ما يُقدمه الفريق في السنوات السابقة في الدوري السعودي.

ولكن هناك بعض الأمل الناتج عن فوز الاتحاد على الوصل في البطولة العربية بهدفين دون رد، والتي تبعها انتصارهم على الرياض في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بأربعة أهداف كاملة.

على الجانب الآخر يمشي فريق الاتفاق بخطوات غير مُنتظمة، وضعته في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وعلى الرغم من انتصارهم الكبير بسداسية نظيفة أمام التقدم في دور الـ64 من الكأس السعودي إلا أن الفريق لم يخرج حتى الآن من مناطق الخطورة في جدول الترتيب، حيث يفصل بينه وبين أولى مراكز الهبوط نقطتين فقط.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنقدم لكم كل ما تريدوا معرفته عن مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق، الموعد التشكيل وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتفاق - الاتحاد ملعب الأمير محمد بن فهد الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يُعاني الاتحاد من أي غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف، ويتوقع أن يخوض المباراة بكامل قوته الأساسية.

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سيبدأ هينك تين كات مدرب العميد الجديد بنفس التشكيلة المعتادة، ففي حراسة المرمى فواز القرني وأمامه زياد الصحفي ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني على الأطراف، ومن أمامهم كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي، ثم الثلاثي فيتشيو وبيجوفيتش ورومارينهو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي

فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

لن يفتقد الاتفاق سوى لمحمد الكويكبي بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام النمور.

سيبدأ المدرب خالد العطوي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للاتفاق، وسيدفع بالثنائي سيدريك يامبيري وعبدالله الخطيب في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، إبراهيم محنشي وعلى هزازي، وفي خط الهجوم سيتواجد سوليمان دوكارا ومن خلفه الثلاثي فواز الطريس، روجيرينيو، نعيم السليتي.

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

أسامة الحدادي - عبدالله الخطيب - سيدريك يامبيري - سعد آل خيري

إبراهيم محنشي - علي هزازي