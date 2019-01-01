هل سيرحل عن الاتحاد في الشتاء؟ وكيل جروهي يحسم الأمر

هل يفكر جروهي في الرحيل عن الاتحاد؟

تحدث برونو وكيل أعمال مارسيلو جروهي حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، عن مستقبل الأخير، وفرص بقائه مع العميد خلال الفترة المقبلة.

جروهي يعاني من عدم المشاركة أساسيًا مع الاتحاد، في ظل تألق الحارس الأساسي فواز القرني، الذي يقدم مستويات رائعة مع النمور.

برونو قال خلال تصريحات لإذاعة باشولا: "جروهي لا ينوي العودة إلى البرازيل، ولديه الرغبة في الاستمرار مع الاتحاد حتى نهاية عقده".

وكيل الحارس البرازيلي تابع: "مارسيلو يشعر بالسعادة في الاتحاد، وتم إبلاغه بأنه مستمر رفقة الفريق، لثقة إدارة ناديه فيه".

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جروهي انتقل إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد ينتهي في صيف 2022، ليكون بديلًا للأساسي فواز القرني.

وشارك الحارس البرازيلي مع الاتحاد منذ قدومه، في ثلاث مباريات، وقدم أداء طيب، حيث لم تستقبل شباكه أي أهداف.

ويسعى الاتحاد رفقة مدربه الجديد الهولندي تين كات، في استعادة سلسلة النتائج الطيبة خلال الفترة المقبلة، بعد تذبذبها مؤخرًا.