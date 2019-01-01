موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد السان سيرو أبوابه لاستضافة مباراة غاية في القوة بين الإنتر و برشلونة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

صراع كبير بين فرق المجموعة السادسة استطاع فيها البلاوجرانا أن يحسم المنافسة بعد وصوله للنقطة 11 وتصدره بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، ليحجز مقعده كمتصدر منذ الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال والتي انتصر فيها على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف.

على الجانب الآخر يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط بين البوروسيون أصحاب المركز الثالث، ولذا فهذه المباراة هي مباراة تحديد مصير النيراتزوري، إما الفوز والتأهل مباشرة كوصيف للمجموعة، أو إنتظار نتيجة الفريق الألماني الذي سيواجه سلافيا براج في نفس الجولة.

تقابل برشلونة وجهاً لوجه بالمتصدر للدوري الإيطالي حاليا في الجولة الثانية من البطولة، واستطاع فيها الفريق الكتالوني أن ينتصر في الكامب نو بهدفين مقابل هدف، وفي هذا التقرير نستعرض معكم كل شئ عن مباراة النيراتزوري ضد الفريق الكتالوني في إطار الجولة السادسة والآخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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موعد مباراة الإنتر وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإنتر - برشلونة سان سيرو الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بيورن كويبرس beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة عثمان ديمبيلي للإصابة، بينما لن يفتقد البلاوجرانا لأي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيقود هجوم الكتلان جريزمان وبجانبه سواريز وميسي، وسيبدأ سيرجي روبيرتو في الظهير الأيمن بدلاً من البرتغالي، وسيتواجد بجانبه بيكيه ولونجليه.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور

ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيغيب عن الإنتر كلٌا من أليكسيس سانشيز ونيكولو باريلا بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر عن مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

🎙 | كونتي: " برشلونة فريق رائع وقوي للغاية، فهو واحد من أفضل الفرق في العالم يرغبون في الفوز بكل مباراياتهم حتى وقد تأهلوا بالفعل، ولكننا بحاجة إلى التركيز على أنفسنا". #إنتر_برشلونة #دوري_أبطال_أوروبا #فورزا_إنتر ⚫🔵 pic.twitter.com/okgMTkvpLB — إنتر (@Inter_ar) December 9, 2019

سيعتمد كونتي على تشكيله الحذر ولكن ببعض الاندفاع الهجومي، حيث يجب الفوز في اللقاء لضمان التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وسيتواجد في حراسة المرمى هاندانوفيتش وأمامه الثلاثي جودين ودي فري وشكرينيار، وسيتواجد دامبروزيو على الطرف الأيمن وأسامواه على الطرف الأيسر، وسيتكون الوسط من الثلاثي سينسي وبروزوفيتش وباريلا، أما الهجوم فستكون مسؤولية لوكاكو ولاوتارو.

التشكيل | 3-5-2