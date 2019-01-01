الإنتر وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

الإنتر 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

10’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ ياربااااااااااااااااااااه،،،،،تمريرة خطيرة تصل إلى روميلو لوكاكو بعد مرتدة سريعة تلقاها البلجيكي وراوغ الدفاع ببراعة ثم حاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماتياس فيتشينو على كارليس ألينا

7’ تسديدة قوية من كارليس بيريز من داخل يسار المنطقة لكن تصدي لها الحارس سمير هاندانويتش وابعدها بنجاح

6’ تمريرة خطيرة فى إتجاه روميلو لوكاكو داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البلجيكي

4’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق دانيلو دامبروسيو لكنها مرت اعلى المرمي

3’ بداية هادئة من كلا الفريقين وانجصار الكرة فى منتصف الميدان

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي إنتر ميلان فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⏱ | KICK-OFF



The pre-match formalities are over, the players are ready and the ball is rolling ⚽



It all comes down to this. All or nothing. FORZA INTER! ⚫🔵#InterBarça #UCL pic.twitter.com/OdakIgwlyS — (@Inter_en) December 10, 2019

البدلاء / رونالد أرواخو / أنسو فاتي / سيرخيو بوسكيتس / تير شتيجين / لويس سواريز / فرينكي دي يونج

برشلونة: يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من نيتو / موسي واجي / جان توديبو / كليمونت لينجليت / صامويل أومتيتي / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / كارليس ألينا / أنطوان جريزمان / كارليس بيريز

البدلاء / سباستيان إسبوسيتو / فلانتينو لازارو / دانييلي باديللي / ماتيو بوليتانو / فيديريكو ديماركو / أنطونيو كاندريفا / أليساندرو باستوني

إنتر ميلان: يبدأ المدرب انطونيو كونتي بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من سمير هاندانوفيتش / دييجو جودين / ستيفان دي فري / ميلان سكرينيار / دانيلو دامبروسيو / ماتياس فيتشينو / مارسيلو بروزوفيتش / بورخا فاليرو / كريستيانو بيراجي / لاوتارو مارتينيز / روميلو لوكاكو

تشكيل الفريقين:

يملك برشلونة حالياً 11 نقطة في المركز الأول، ويأتي خلفه إنتر ودورتموند برصيد سبع نقاط لكل منهما، ولكن يتفوق النادي الإيطالي بالمواجهات المباشرة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./