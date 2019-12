الإنتر وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

الإنتر 0 × 0 برشلونة

10’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ ياربااااااااااااااااااااه،،،،،تمريرة خطيرة تصل إلى روميلو لوكاكو بعد مرتدة سريعة تلقاها البلجيكي وراوغ الدفاع ببراعة ثم حاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماتياس فيتشينو على كارليس ألينا

7’ تسديدة قوية من كارليس بيريز من داخل يسار المنطقة لكن تصدي لها الحارس سمير هاندانويتش وابعدها بنجاح

6’ تمريرة خطيرة فى إتجاه روميلو لوكاكو داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البلجيكي

4’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق دانيلو دامبروسيو لكنها مرت اعلى المرمي

3’ بداية هادئة من كلا الفريقين وانجصار الكرة فى منتصف الميدان

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي إنتر ميلان فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

