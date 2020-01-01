موعد مباراة الأهلي وإنبي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري المصري، والأولى للفريقين بعد توقف فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة..

بعد جدل طويل، يعود الدوري المصري للحياة مرة أخرى، ويبدأ الأهلي مشواره بعد توقف كورونا الطويل بمواجهة إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر البطولة.

من الناحية العملية، القلعة الحمراء حسمت لقب الدوري بالنظر إلى الفارق الكبير بينها وبين أقرب المنافسين، فالأهلي في الصدارة برصيد 49 نقطة بينما يأتي المقاولون العرب ثانيًا برصيد 33 نقطة فقط.

إنبي لا يعيش أفضل مواسمه ولكن يمكن تصنيفه أنه أحد فرق المنطقة الدافئة حاليًا، فهو يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق يزيد عن 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

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ويسعى الأهلي إلى استغلال ما تبقى من منافسات الدوري من أجل الاستعداد بصورة مثالية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي بالوداد المغربي في نهايات سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد حقق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري قبل التعادل أمام سموحة، ولم تتلق كتيبة رينيه فايلر أي هزيمة حتى الآن على الصعيد المحلي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

تقام مباراة الأهلي وإنبي مساء الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، الموافق 19 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

ستُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي على قناة أون تايم سبورت، كما سنكون على موعد مع تغطية مباشرة تقدم من النسخة العربية من جول لجميع مجريات المباراة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - إنبي ستاد القاهرة الدولي الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يغيب عن الأهلي حمدي فتحي إلى حين التأكد من تعافيه من فيروس كورونا، وكذلك محمود كهربا بسبب الإيقاف ورمضان صبحي لحين الاتفاق مع ناديه هدرسفيلد تاون على تمديد الإعارة.

#زي_النهاردة 🗓️ ٥ أغسطس ٢٠١٦ چونيور أجايي ينضم للقلعة الحمراء🦅



ما هو هدفك المفضل لأجايي بقميص فريقنا 🤔



🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/6Q2Rp1zLUy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 5, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد فايلر على تشكيلته المعتادة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الثنائي رامي ربيعة ومحمود متولي، وخط وسط ملعب بقيادة أليو ديانج وهجوم يأتي على رأسه أليو بادجي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد فتحي

أليو ديانج - عمرو السولية

جيرالدو - محمد مجدي قفشة - جونيور أجاي

أليو بادجي