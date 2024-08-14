موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيوتشر في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد تحقيق لقب الدوري المصري 2023-2024، يستضيف الأهلي موديرن فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من المسابقة.

المارد الأحمر حسم اللقب قبل لقاء إنبي السابق، وبالتحديد في لقاء سموحة الذي أنتصر فيه بهدف نظيف، وسيعمل على مواصلة اسعاد جماهيرة بالفوز رغم راحة من الجهاز الفني لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإرهاق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وموديرن فيوتشر في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 34 الدوري المصري 2023-2024، هو يوم السبت 17 أغسطس 2024 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، وستجد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.