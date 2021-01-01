موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة المؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب السلام (الأهلي)، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والجونة ضمن مباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوزين على إنبي والمصري، ويريد استكمال سلسلة انتصاراته لملاحقه الزمالك على قمة الدوري، وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر، الجونة بدأ الموسم بمستويات كبيرة، ولكنه تراجع ويريد العودة وتصحيح المسار من جديد وتكون البداية أمام المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والجونة ؟

موعد مباراة الأهلي والجونة هو الجمعة 30 أبريل 2021، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري المصري، على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال سقتوم بنقل مباراة الأهلي والجونة.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر المباراة عن طريق موقع جول .