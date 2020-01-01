موعد مباراة الأهلي ضد سموحة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز بعد عبور بوابة صن داونز في إفريقيا، والقنوات الناقلة؟

يستضيف الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضيفه سموحة مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من تمكن الأهلي من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد اجتياز بوابة صن داونز والثأر لهزيمة العام الماضي من نفس الدور بخماسية نظيفة.

كتيبة رينيه فايلر شبه حسمت لقب الدوري المصري، فالفارق بينها وبين الزمالك بلغ 17 نقطة مع احتمالية زيادته حال خصم نقاط من النادي الأبيض لتغيبه عن مباراة القمة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - سموحة ستاد القاهرة الدولي الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يُعاني الأهلي من غياب رمضان صبحي وحسام عاشور وكريم نيدفيد، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام رينيه فايلر في مباراة سموحة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيلته المعتادة، حيث الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول في الجبهة اليُسرى ومعه محمود متولي ورامي ربيعة كقلبين دفاع، بينما يقود أليو سيسيه منتصف الملعب وفي الأمام وليد سليمان وجيرالدو خلف أليو بادجي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي

أليو سيسيه - عمرو السولية

جونيور أجاي - وليد سليمان - جيرالدو

أليو بادجي

الغيابات والتشكيل المتوقع لسموحة

لا يُعاني سموحة من أي غيابات، وستكون جميع الخيارات متاحة لسموحة في مباراة الأهلي.

الفريق الاول يفوز ودياً على فاركو بثلاثة اهداف مقابل لاشئ استعداداً لمواجهة الاهلي بالدوري الممتاز🔵

احرز الاهداف محمد نادي، محمد طلعت واحمد حسن مكي#سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/9rcU4VU8Lz — SC (@SmouhaOfficial) March 4, 2020

سيعتمد حمادة صدقي على خطته المعتادة منذ وصوله إلى تدريب النادي السكندري، حيث الهاني سليمان في حراسة المرمى ودفاع بقيادة كوفي وكريم يحيى مع يوسف ديوب في منتصف الملعب وحسام حسن كمهاجم صريح.

التشكيل | 4-3-3

الهاني سليمان

أحمد فتوح - كريم يحيي - محمد كوفي - رجب نبيل

يوسف ديوب - ناصر ماهر - محمد نادي

محمود حليمو - حسام حسن - محمد طلعت