بيان رسمي من الكاف بسبب انتشار "كورونا".. من المحتمل تأجيل أو إلغاء مباريات

تطورات كبيرة بسبب فيروس كورونا على المستوى الرياضي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن خطر انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في معظم دول العالم.

وجاء البيان على النحو التالي: "يتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا".

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وأضاف البيان: "أبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا".

وتابع: "كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".

وأردف الكاف: "تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية".

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واختتم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانه: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020 ".

وتابع البيان: "الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية، وإذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء، في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".