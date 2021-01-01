موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد الدفاع الجوي، مباراة هامة وقوية في الأسبوع العاشر من الدوري المصري، بين الأهلي وبيراميدز، في قمة من قمم الكرة المصرية.

المارد الأحمر يدخل المباراة، وعينه على أكثر من هدف لتحقيقه، أولهما هو الاستعداد لكأس العالم للأندية ومواجهة الدحيل القطري، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لمواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، فضلًا عن أهمية الفوز على بيراميدز لقوة المباراة بين الفريقين للكثير من العوامل.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد لعب 8 مباريات وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي لعب 8 مباريات أيضًا.

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على الجانب الآخر، بيراميدز هذا الموسم، لم يصل إلى قمة مستواه حتى الآن فبعد لعب 8 مباريات حقق فيهم ثلاثة انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، ويسعى السماوي والأبيض إلى تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من القمة.

بيراميدز يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث الذي لعب 8 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي الأسطر التالية، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والقنوات الناقلة للمباراة وأكثر.

ما موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، هو الثلاثاء 26 يناير 2021، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي وبيراميدز.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيراميدز - الأهلي الثلاثاء 26 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

عاد محمد فاروق للتدريبات مع نادي بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة، وسيكون جاهزًا للمباراة، كما أصبح من حق إبراهيم حسن المشاركة أيضًا بعد رفع الإيقاف بسبب المنشطات عنه.

من المتوقع أن يقود تشكيل بيراميدز ضد الأهلي نجوم القلعة الحمراء السابقين، سواءً أحمد فتحي أو شريف إكرامي وبعد الله السعيد أو المثير للجدل رمضان صبحي.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي

عمر جابر - نبيل عماد دونجا

رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إريك تراوري

جون أنطوي

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

تعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي سيغيب على إثرها عن مباراة الأهلي وبيراميدز، وقد لا يشارك لقطر لخوض كأس العالم للأندية بسببها.

لكن، سيعود محمد الشناوي من الإيقاف الذي كان من المقرر أن يكون 4 مباريات، لكن تم تخفيضه لمباراة واحدة كانت ضد المقاولون في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما سيكون بدر بانون جاهزًا للمباراة بعد الغياب عن اللقاء السابق بسبب إصابته بالإنفلونزا.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

محمد شريف