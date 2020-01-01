موعد مباراة الأهلي الودية ضد الوحدة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة الأهلي ضد الوحدة الودية استعدادًا لعودة الدوري السعودي .

توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعود يوم الثلاثاء 4 أغسطس القادم وفقًا لإجراءات احترازية خوفًا من الجائحة.

خاض الأهلي 3 مباريات ودية قبل لقاء الوحدة ، كانت الأولى ضد جدة والثانية ضد العين وتعادل فيهما 1-1، أما الأخيرة فكانت ضد أحد الذي فاز 2-0، وستكون ودية المارد الأحمر هي الأخيرة قبل عودة الدوري السعودي .

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يحتل أهلي جدة المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والوحدة الودية، والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والوحدة الودية؟

موعد المباراة الودية بين الأهلي ضد الوحدة هو يوم الإثنين 27 يوليو 2020، الموافق 6 ذي الحجة 1441، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة الودية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة الأهلي والوحدة.